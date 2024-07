VIDEO: अनंत-राधिका की शादी में पहुंचे जॉन सीना, स्टार रेसलर का भव्य स्वागत, देखें वीडियो

Highlights John Cena at Anant and Radhika Wedding: WWE स्टार जॉन सीना अनंत-राधिका की शादी में शामिल होने पहुंचे Anant Ambani and Radhika Merchant Wedding: अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में जॉन सीना ने अपना स्टाइल पोज भी दिया

Anant Ambani and Radhika Merchant Wedding: अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी आज 12 जुलाई को होने जा रही है, शादी का कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला स्थित जियो 'वर्ल्ड सेंटर' में हो रहा है, अंबानी के घर को परिवार के नए सदस्य के स्वागत के लिए सजाया गया है, अनंत और राधिका की शादी में बॉलीवुड, हॉलीवुड, राजनेता, बिज़नेस जगत से जुड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं।

#WATCH | Professional wrestler and actor, John Cena arrives at Jio World Convention Centre for Anant Ambani and Radhika Merchant's wedding, in Mumbai pic.twitter.com/Ok20HfaSe8 — ANI (@ANI) July 12, 2024

मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज राधिका संग सात फेरे लेने जा रहे हैं, बता दें अनंत और राधिका का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन मार्च में जामनगर में शुरू हुआ था, जहां उन्होंने तीन दिनों तक कई मेहमानों की मेजबानी की थी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लाइव अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें।

WWE स्टार जॉन सीना भी रॉयल वेडिंग में शामिल होने पहुंच गए हैं, जॉन सीना भारतीय लुक में नजर आए हैं, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में जॉन सीना ने अपना स्टाइल पोज भी दिया।

