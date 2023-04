Jiah Khan suicide case: अदालत पहुंचे सूरज पंचोली, माँ जरीना वहाब ने कहा- 10 साल मेरे बेटे के लिए बुरे सपने जैसे, वह बेगुनाह

Highlights सूरज पंचोली की माँ ने बेटे को बेगुनाह बताते हुए कहा कि इस केस में दस साल लग गए। सूरज पंचोली की माँ जरीना वहाब ने कहा कि हम 10 सालों से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सूरज के साथ न्याय होगा।

Jiah Khan suicide case: अभिनेत्री जिया खान की मौत मामले में शुक्रवार विशेष सीबीआई अदालत फैसला सुनाएगी। सूरज पंचोली अदालत पहुंच चुके हैं। अभिनेता पर जिया खान को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। फैसले से पहले सूरज पंचोली की माँ जरीना वहाब ने कहा कि उन्हें ऊपरवाले पर पूरा भरोसा है।

'ईटाइम्स' से बात करते हुए जरीना ने कहा कि बेटा जब मुझे देखता है तो उसका दर्द महसूस कर पाती हूं। उन्होंने कहा, इस केस में 10 साल लग गए। लेकिन ऊपरवाले के घर देर है, अंधेर नहीं। जरीना ने उम्मीद जताया कि उनके बेटे के साथ न्याय होगा। बकौल जरीना- ये 10 साल मेरे बेटे के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे हैं। हम 10 सालों से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सूरज के साथ न्याय होगा।

