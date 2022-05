Singer KK Died: मशहूर गायक केके का हुआ निधन, कोलकाता में एक कार्यकर्म में बीमार पड़ने से हुई मौत

Singer KK Died: बॉलीवुड के मशहूर गायक कृष्णकुमार कुन्नथ की मंगलवार रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मृत्यु हो गई। वह केके के नाम से मशहूर थे। केके 53 वर्ष के थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक समारोह में करीब एक घंटे तक गाने के बाद जब केके वापस अपने होटल पहुंचे तो वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि गायक को दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उनका उपचार नहीं कर सके।''

Singer Krishnakumar Kunnath, popularly known as KK, passes away post his performance in Kolkata.