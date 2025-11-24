फिल्म 'इक्कीस' का नया पोस्टर, एक्टर धर्मेंद्र की आवाज में...
By संदीप दाहिमा | Updated: November 24, 2025 14:53 IST2025-11-24T14:51:48+5:302025-11-24T14:53:28+5:30
Ikkis Movie Poster: फिल्म ‘‘इक्कीस’’ के निर्माताओं ने सोमवार को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का ‘‘कैरेक्टर पोस्टर’’ जारी किया और उन्हें “कालजयी अभिनेता” बताया। श्रीराम राघवन निर्देशित यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में धर्मेंद्र एम एल खेतरपाल की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि अगस्त्य नंदा अरुण खेतरपाल का किरदार निभा रहे हैं, जो परम वीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक थे। मैडॉक फिल्म्स ने अभिनेता का पोस्टर ‘एक्स’ पर साझा करते हुए लिखा, “पिता, बेटों को बड़ा करते हैं। दिग्गज राष्ट्रों को बड़ा करते हैं। धर्मेंद्र जी, 21 वर्षीय अमर सैनिक के पिता की भावनात्मक भूमिका में, एक कालजयी दिग्गज दूसरे की कहानी लेकर आ रहा है।” अरुण खेतरपाल 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान 21 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिल्म में जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।