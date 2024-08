Hyderabad: साउथ स्टार नागार्जुन के N-कन्वेंशन सेंटर पर क्यों चला बुलडोजर? जानें वजह

Hyderabad: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर नागार्जुन की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी और संरक्षण (HYDRA) द्वारा एक्टर के एन-कन्वेंशन सेंटर पर यह कार्रवाई की गई है। जिसके तहत बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। 10 एकड़ के भूखंड पर बना एन-कन्वेंशन सेंटर कई वर्षों से जांच के दायरे में था। शहर के माधापुर इलाके में थम्मीदिकुंटा झील के फुल टैंक लेवल (FTL) क्षेत्र और बफर जोन में अवैध निर्माण के आरोपों के बाद इसे ध्वस्त किया गया है।

नॉर्थ टैंक डिवीजन के कार्यकारी अभियंता द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, थम्मीदिकुंटा झील का FTL क्षेत्र लगभग 29.24 एकड़ है।

आरोप है कि एन-कन्वेंशन ने FTL क्षेत्र के लगभग 1.12 एकड़ और बफर के भीतर अतिरिक्त 2 एकड़ पर अतिक्रमण किया है। एन-कन्वेंशन के प्रबंधन पर कई वर्षों से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) और अन्य उच्च अधिकारियों की विनियामक कार्रवाइयों को दरकिनार करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं, जिससे उनके अतिक्रमणों के दुष्परिणामों से बचा जा सके।

Pained by the unlawful manner of demolition carried out in respect of N Convention, contrary to existing stay orders and Court cases.

I thought it fit to issue this statement to place on record certain facts for protecting my reputation and to indicate that we have not done any…