मुझ जैसे फिल्म छात्र को ब्रह्मास्त्र फिर से देखने की जरूरत, ऋतिक ने ट्विटर पर की फिल्म की तारीफ, लोग विक्रम वेधा को करने लगे बॉयकॉट

Highlights फिल्मी सितारों के लिए ब्रह्मास्त्र की जुहू पीवीआर में विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने के बाद ऋतिक ने ट्विटर पर कहा कि बतौर एक फिल्म छात्र इसे दोबारा देखने की जरूरत है

मुंबईः बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फंतासी ड्रामा 'ब्रह्मास्त्र' इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्मी सितारों के लिए भी इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग मुंबई में रखी गई थी जिसमें बॉलीवुड के कई अभिनेता पहुंचे। स्क्रीनिंग जुहू स्थित पीवीआर सिनेमा में रखी गई थई जिसमें सैफ अली खान, करीना कपूर, अर्जुन कपूर, ऋतिक रोशन और वरुण धवन सहित कई बी-टाउन सेलेब्स ने शिरकत की।

फिल्म देखने के बाद ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऋतिक ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। अभिनेता ने कहा कि मुझ जैसे फिल्म छात्र को इस फिल्म को फिर से देखने की जरूरत है। ऋतिक ने फिल्म के तकनीकी पक्षों को काफी सराहा है। अभिनेता ने लिखा, मुझमें फिल्म छात्र को फिर से ब्रह्मास्त्र देखने की जरूरत है! एक्शन, ग्रेडिंग, बीजीएम, वीएफएक्स, साउंड डिजाइन उफ ... बिल्कुल अविश्वसनीय काम !! बहुत अच्छा। इस का पूरा आनंद लिया। टीम को मेरी बधाई!

हालांकि सोशल मीडिया पर फिल्म के बॉयकॉट का अभियान अभी भी जारी है। रणबीर के बीफ खाने वाले पुराने बयान और कुछ ने फिल्म के सीन पर आपत्ति जताते हुए ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं। कुछ ने ऋतिक द्वारा की गई फिल्म की तारीफ पर अपनी भड़ास निकाली है।

