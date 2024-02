Grammy Awards 2024: उस्ताद जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन को मिला ग्रैमी अवॉर्ड, इस कैटेगरी में हुए सम्मानित

Highlights अमेरिका में आयोजित हुआ 66वां ग्रैमी अवॉर्ड समारोह इस दौरान शंकर महादेवन, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को मिला पुरस्कार इस खास अवसर की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं

Grammy Awards: अमेरिका में आयोजित हुए 66 वें ग्रैमी अवॉर्ड समारोह के अवसर पर देश-विदेश के बड़े-बड़े दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय गायक शंकर महादेवन, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, जॉन मैकलॉघलिन, तालवादक वी सेल्वगनेश को ग्रैमी अवॉर्ड मिले।

फ्यूजन बैंड शक्ति ने बैंड की नवीनतम रिलीज 'दिस मोमेंट' के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता। वहीं, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के आधार पर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवॉर्ड मिले। यह मोमेंट 45 से अधिक वर्षों में शक्ति का पहला नया एल्बम है। एल्बम 30 जून, 2023 को जारी किया गया था और कथित तौर पर बैंड के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग से रिकॉर्ड किया गया था। बैंड ने बोकांटे, सुज़ाना बाका, डेविडो और बर्ना बे जैसे कलाकारों को हराकर प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता।

तीन बार के ग्रैमी विजेता रिकी केज ने 'एक्स' पर खबर साझा की और कहा, "इस एल्बम के माध्यम से, 4 शानदार भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी जीता! बस अद्भुत। भारत हर दिशा में चमक रहा है। शंकर महादेवन, सेल्वगणेश विनायकराम, गणेश राजगोपालन , उस्ताद जाखिर हुसैन। उस्ताद जाखिर हुसैन ने उत्कृष्ट बांसुरी वादक राकेश चौरसिया के साथ दूसरा ग्रैमी जीता। शानदार!"

