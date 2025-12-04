गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्में 2025, जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, देखें पूरी लिस्ट

By संदीप दाहिमा | Updated: December 4, 2025 18:53 IST2025-12-04T18:53:56+5:302025-12-04T18:53:56+5:30

Google Most Searched Movies: 2025 में एक बार फिर बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों ने गूगल सर्च में धमाल मचाया।

Google Most Searched Movies 2025 Pushpa 2, dunki 2, Salaar Part 2, War 2, Singham Again, Ramayana Movie, Jawan 2 | गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्में 2025, जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, देखें पूरी लिस्ट

गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्में 2025, जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, देखें पूरी लिस्ट

Highlightsगूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्में 2025, जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, देखें पूरी लिस्ट2025 की टॉप ट्रेंडिंग फिल्में, देखें लिस्ट

गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई टॉप 10 फिल्में 2025

2025 में एक बार फिर बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों ने गूगल सर्च में धमाल मचाया। इस साल जिन फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया, उनमें ज्यादातर एक्शन, माइथोलॉजी और सीक्वल फिल्में हैं। 

  • पुष्पा 2: द रूल (Pushpa 2 – The Rule)
    अल्लू अर्जुन की यह फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फिल्मों में नंबर 1 रही। फिल्म पुष्पा राज के राज बनने की कहानी है, जहाँ वह पूरे रेड सैंडलवुड स्मगलिंग नेटवर्क का किंग बन जाता है। फिल्म में सत्ता, बदला और अंडरवर्ल्ड की जंग दिखाई गई है।

  • कल्कि 2898 AD पार्ट 2
    प्रभास की इस साइ-फाई फ्रेंचाइज़ी को लेकर लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिला। फिल्म की कहानी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार और भविष्य की दुनिया पर आधारित एक साइ-फाई माइथोलॉजिकल स्टोरी है।

  • डंकी 2 (Dunki 2 – Rumoured)
    शाहरुख खान की यह फिल्म विदेश जाने के गैरकानूनी रास्ते (Donkey Route) और इमोशनल संघर्षों पर आधारित है।

  • सालार 2 (Salaar Part 2)
    प्रभास की एक्शन फिल्म का दूसरा भाग 2025 की सबसे ट्रेंडिंग मूवीज़ में रहा। फिल्म की कहानी खानसार साम्राज्य में सत्ता की सबसे खतरनाक लड़ाई पर आधारित है, जहाँ दोस्त दुश्मन बन जाते हैं।

  • वॉर 2 (War 2)
    ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की ये फिल्म दो सुपर स्पाई एजेंट्स की खतरनाक टक्कर पर आधारित है, जहाँ देश की सुरक्षा दांव पर होती है।

  • सिंघम अगेन (Singham Again)
    अजय देवगन की यह फिल्म एक ईमानदार पुलिस अफसर बाजीराव सिंघम की सिस्टम से जंग की कहानी है।

  • रामायण (Ramayana Movie)
    रणबीर कपूर और साई पल्लवी की माइथोलॉजिकल फिल्म भगवान राम, माता सीता और रावण की महाकाव्य रामायण पर आधारित है।

  • ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 (Brahmastra 2 – Dev)
    रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट की ये फिल्म देव और अस्त्रों की उत्पत्ति की गुप्त कहानी को लेकर आधारित है।

  • जवान 2 (Jawan 2 – Upcoming)
    शाहरुख खान की एक्शन फिल्म सिस्टम से बदला लेने वाले एक सोल्जर और उसके मिशन की कहानी है।

  • डॉन 3 (Don 3)
    रणवीर सिंह की इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में काफी उत्साह देखा गया। यह फिल्म इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की नई कहानी दिखाती है।

English summary :
Check the list of top 10 most searched movies on Google in 2025 with full story, star cast, release buzz and trending updates.


Web Title: Google Most Searched Movies 2025 Pushpa 2, dunki 2, Salaar Part 2, War 2, Singham Again, Ramayana Movie, Jawan 2

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :moviesbollywood newsweb seriesYoutubeNetflixMovie Reviewफिल्महिन्दी सिनेमा समाचारवेब सीरीजयू ट्यूबनेटफ्लिक्सफिल्म समीक्षा