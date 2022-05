संपर्क कराएं, मैं उसकी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी, नीतीश कुमार से मदद मांगने वाले 11 वर्षीय सोनू के लिए आगे आईं अभिनेत्री गौहर खान

Highlights छठी का छात्र सोनू निचली कक्षाओं के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाता है उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी शिक्षा के लिए मदद मांगी है इस बीच अभिनेत्री गौहर खान ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की बात कही है

पटनाः बॉलीवुड अभिनेत्री गौहर खान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा के लिए मदद मांगने वाले 11 वर्षीय छात्र सोनू कुमार से काफी प्रभावित हुई हैं। गौहर खान ने सोनू कुमार से संपर्क कराने के लिए लोगों से मदद मांगी है। साथ ही उन्होंने उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठाने का वादा किया है।

गौरतलब है कि रविवार सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर सरकारी स्कूल के जगह प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराने की गुहार लगाने लगाते एक बच्चे को देखा गया। गौहर ने अपने ट्विटर खाते से बच्चे का वीडियो साझा किया है और उसकी खूब तारीफ की है।

What a bright boy ! Can I pls get to know some contact of him , I would like to sponsor his education. This boy is amazing . He has a vision , he is the future . Pls help ! https://t.co/tTPSaPBqOF