Ganesh Chaturthi 2024: लालबागचा राजा के चरणों में पहुंचे कार्तिक आर्यन, टेका माथा; भक्ति में डूबे दिखे एक्टर

Ganesh Chaturthi 2024: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन आज गणेश चतुर्थी के दिन मुंबई के लालबागचा राजा दर्शन करने पहुंचे हैं। एक्टर बप्पा के दरबार पहुंचे और माथा टेका। मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे कार्तिक की कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेता कार्तिक आर्यन अपने पिता मनीष तिवारी और अपनी माँ माला तिवारी के साथ भगवान गणेश से आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन किए।

वायरल वीडियो में प्यार का पंचनामा अभिनेता कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने नेवी ब्लू शर्ट पहनी थी, जिसे बैगी ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया गया था। उन्हें झुकते और अपने सिर से मूर्ति के पैर छूते हुए दिखाया गया है। अभिनेता के साथ उनकी टीम भी थी, जिसने भीड़ को संभालने में मदद की। कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने के बाद कार्तिक कई प्रशंसकों के साथ पोज देते भी नजर आए। तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेता ने लिखा, "वह वापस आ गए हैं... और मैं भी उनके आशीर्वाद के लिए वापस आ गया हूं। मोदक पार्टी शुरू!!! गणपति बप्पा मोरया।"

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, हिंदू चंद्र माह भाद्रपद के चौथे दिन से गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू होता है। एक जीवंत दस दिवसीय उत्सव है जो अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है। विनायक चतुर्थी या विनायक चविथी के रूप में भी जाना जाता है, यह त्योहार भगवान गणेश को नई शुरुआत के देवता, बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान और बुद्धि के अवतार के रूप में सम्मानित करता है।

मुंबई में इस साल का उत्सव विशेष रूप से जीवंत है, लालबागचा राजा की मूर्ति के अनावरण के साथ, जो शहर के उत्साह को बढ़ाता है। महाराष्ट्र और उसके बाहर के भक्त गणेश की मूर्तियों को अपने घरों में लाकर, उपवास करके, पारंपरिक प्रसाद तैयार करके और विभिन्न पंडालों में जाकर सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

VIDEO | Actor Kartik Aryan (@TheAaryanKartik) seeks blessings at Mumbai's Lalbaugcha Raja on the occasion of Ganesh Chaturthi.#GaneshChaturthi2024#GaneshUtsav2024#LalbaugchaRaja2024



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/ycbYgw161Q