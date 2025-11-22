120 बहादुर को टैक्स फ्री किये जाने की उम्मीद में फरहान अख्तर
By संदीप दाहिमा | Updated: November 22, 2025 19:51 IST2025-11-22T19:49:19+5:302025-11-22T19:51:47+5:30
120 Bahadur Movie: अभिनेता फरहान अख्तर ने उम्मीद जताई है कि उनकी युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित नयी फिल्म "120 बहादुर" को कर-मुक्त कर दिया जाएगा। उनका मानना है कि ऐसा करने से ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस “महत्वपूर्ण” कहानी को बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। सिनेमाघरों में 21 नवंबर को प्रदर्शित की गई यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गोवा में चल रहे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) में शुक्रवार को इस फिल्म (120 बहादुर) का प्रदर्शन किया गया। इफ्फी के रेड कार्पेट पर अख्तर ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, “मेरा मानता हूं कि यह फिल्म हर भारतीय के लिए है और हर भारतीय को यह फिल्म देखनी चाहिए, ताकि वे हमारे अतीत के नायकों को याद कर सकें, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमसे पहले क्या हुआ था।” बहुप्रतीक्षित फिल्म '120 बहादुर' में अभिनेता फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभा रहे हैं।
Based on a true story that shaped our nation's history, 120 Bahadur - Trailer out now. #120Bahadur#EkSauBeesBahadur— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) November 6, 2025
Special thanks to: @SrBachchan Sir
एक सच्ची कहानी पर आधारित,
जिसने हमारे देश का इतिहास बदल दिया —
ट्रेलर अब देखिए। #१२०बहादुर#एकसौबीसबहादुर#RashiKhanna… pic.twitter.com/T2ueu7VPTR
यह फिल्म भारतीय सेना के सैन्य इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक के रेजिमेंट की बहादुरी को दर्शाती है, जहां 120 बहादुर भारतीय सैनिकों ने लगभग 3000 चीनी सैनिकों के विशाल दल के सामने अपनी जमीन पर डटकर मुकाबला किया था। अभिनेता अख़्तर ने कहा," रेज़ांग ला की लड़ाई ऐसी कहानी नहीं है, जिसे आमतौर पर बहुत लोग जानते हैं, इसलिए शैतान सिंह जी के बारे में जानने के लिए, उन 120 जवानों के बारे में जानने के लिए, जिनके साथ एक नायक ने लड़ाई लड़ी, मुझे सच में लगता है कि इसे टैक्स-फ्री बनाना निश्चित रूप से इस कहानी को दूर-दूर तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगर ऐसा (टैक्स-फ्री) हो जाए, तो यह बहुत अच्छा होगा, फिल्म "120 बहादुर" के निर्माता अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज) हैं और इसका निर्देशन रजनीश घई ने किया है।