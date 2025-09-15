एमी अवॉर्ड्सः ‘द स्टूडियो’ ने तोड़ रिकॉर्ड, अपने नाम किए 12 पुरस्कार, देखिए पूरी विजेताओं की सूची, ‘द बियर’ का 11 पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा
कॉमेडी अभिनय, निर्देशन और लेखन में जीत हासिल करके सेठ रोगन की ‘एप्पल टीवी प्लस’ श्रृंखला ‘द स्टूडियो’ ने ‘द बियर’ का पिछले साल 11 पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
लॉस एंजिलिसः कॉमेडी वेब श्रृंखला ‘द स्टूडियो’ ने रविवार को ‘एमी अवॉर्ड्स’ में कुल 12 पुरस्कार अपने नाम कर एक सीजन में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बना लिया। कॉमेडी अभिनय, निर्देशन और लेखन में जीत हासिल करके सेठ रोगन की ‘एप्पल टीवी प्लस’ श्रृंखला ‘द स्टूडियो’ ने ‘द बियर’ का पिछले साल 11 पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
सेठ रोगन ने कहा, “जब एक के बाद एक पुरस्कार के लिए नाम लिया जा रहा था, तो मुझे इस पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं जीता था।” रोगन ने निर्देशन की श्रेणी में पुरस्कार अपने सबसे पुराने सहयोगी और ‘द स्टूडियो’ के सह-निर्माता इवान गोल्डबर्ग के साथ साझा किया।
ब्रिट लॉवर और ट्रैमल टिलमैन ने ‘सेवरन्स’ के लिए ट्रॉफी जीती। लॉवर को इस श्रृंखला में बेहतरीन अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और टिलमैन को बेहतरीन सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। जीन स्मार्ट ने ‘हैक्स’ के लिए कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।
यह लगातार चौथी बार है जब उन्होंने इस श्रेणी में पुरस्कार जीता है। उनकी सह-कलाकार हेना एनबिंडर ने कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। जीत के बाद एनबिंडर ने अपने भाषण के अंत में अमेरिका की आव्रजन एवं सीमा शुल्क एजेंसी की आलोचना की और कहा, “फलस्तीन को मुक्त करो।”