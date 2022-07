Emergency first look: सामने आया कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का फर्स्ट लुक, एक्ट्रेस को पहचानना हुआ मुश्किल

Highlights फिल्म 'इमरजेंसी' को कंगना ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रही हैं। फिल्म 'मणिकर्णिका' के बाद इमरजेंसी उनकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी।

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म 'इमरजेंसी' का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में एक्ट्रेस देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आने वाली हैं। खास बात ये है कि फिल्म के फर्स्ट लुक को देखने के बाद कंगना रनौत को पहचानना काफी मुश्किल लग रहा है। वो किरदार में एकदम जंच रही हैं।

फिल्म 'इमरजेंसी' को कंगना ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रही हैं। फिल्म 'मणिकर्णिका' के बाद इमरजेंसी उनकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। गुरुवार को साझा किए गए फिल्म के फर्स्ट लुक टीजर में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति फोन कॉल को अटेंड करता है। इसके बाद वो एक बड़े से कार्यालय की ओर बढ़ता है। एक महिला को हॉल में कुछ फाइलों को देखते हुए देखा जा सकता है।

