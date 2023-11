सांप का जहर बेचने के आरोप पर मेनका गांधी पर बरसे एल्विश यादव, कहा- 'जिस हिसाब से इल्जाम लगाया है मैडम, उस हिसाब की माफ़ी भी तैयार रखें'

Highlights एल्विश ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, "इस तरह के लोगों को ऐसे पदों पर बैठा देखकर हैरान हूं यूट्यूबर ने केंद्रीय मंत्री पर बरसते हुए कहा, जिस हिसाब से इल्जाम लगाया है मैडम, उस हिसाब की माफ़ी भी तैयार रखें बिग बॉस विनर ने आगे लिखा, लिखा, इस्कॉन पर इल्जाम लगा दो, मुझ पे लगा दो, ऐसे मिलती है लोकसभा की टिकट?

नई दिल्ली: फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव नोएडा और गुरुग्राम में रेव पार्टियों में कोबरा सांप सहित लुप्तप्राय सांपों के जहर की आपूर्ति करने में अपनी कथित भूमिका के लिए विवादों में हैं। अपने ऊपर लगे सांप बेचने के आरोप को लेकर एल्विश यादव ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर पलटवार किया, जिनके एनजीओ ने इसकी नींव रखी थी। एल्विश ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, "इस तरह के लोगों को ऐसे पदों पर बैठा देखकर हैरान हूं। जिस हिसाब से इल्जाम लगाया है मैडम, उस हिसाब की माफ़ी भी तैयार रखें।"

एल्विश यादव ने यह भी कहा कि मेनका गांधी उन पर वैसे ही आरोप लगा रही हैं जैसे उन्होंने इस्कॉन पर लगाया था। मेनका ने अपनी पिछली टिप्पणी में इस्कॉन पर बूढ़ी गायों को "कसाईयों" को बेचने का आरोप लगाया था। इस्कॉन ने मेनका गांधी पर उनकी टिप्पणियों के लिए मुकदमा दायर किया था और मेनका के दावों को "निराधार" बताया था।

Shocked To See Such People Sitting On Such Posts. Jis Hisab Se Ilzaam Lagaye Hai madam ne us hisab ki maafi bhi tayar rakhe🙏🏻 https://t.co/jSpaQM0vQs

एल्विश ने एक्स पर लिखा, "इस्कॉन पर इल्जाम लगा दो, मुझ पे लगा दो, ऐसे मिलती है लोकसभा की टिकट?" इस ट्वीट में उन्होंने हैश टैग के साथ लिखा #shameonmanekagandhi। एल्विश ने शुक्रवार को एक वीडियो भी जारी किया और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि अगर यूपी पुलिस आरोप सही साबित करती है तो वह "जिम्मेदारी लेने" के लिए तैयार हैं।

वहीं मेनका गांधी ने बताया कि कैसे उनके एनजीओ के लोगों ने एल्विश यादव को बेनकाब करने के लिए जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि एनजीओ के लोगों ने सांप का जहर खरीदने की आड़ में उससे संपर्क किया। मेनका गांधी ने कहा, एल्विश ने पहले अपने लोगों को भेजा और एक बार आश्वस्त होने के बाद, वह जहर बेचने के लिए सहमत हो गया, जिससे अवैध कारोबार में उसकी भूमिका उजागर हुई।

Uttar Pradesh Police registers FIR against YouTuber and Bigg Boss winner Elvish Yadav, for making available snake venom at rave parties



BJP MP and founder of People for Animals (PFA), Maneka Gandhi says, "He should be arrested immediately. This is a grade-I crime - that means… pic.twitter.com/26qX6gciG3