Betting App Case: सट्टेबाजी ऐप मामले में उरावशी रौतेला, युवराज सिंह, सोनू सूद पर ईडी की कार्रवाई

नई दिल्ली: अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऑपरेशन्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, अंकुश हाजरा, नेहा शर्मा, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और मिमी चक्रवर्ती सहित कई जानी-मानी हस्तियों की 7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

यह कार्रवाई अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के ऑपरेटर्स के खिलाफ विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई FIR के आधार पर शुरू की गई एक बड़ी जांच के बाद की गई है। ईडी के मुताबिक, यह प्लेटफॉर्म, अपने सरोगेट ब्रांड 1xBat और 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स के साथ, पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन बेटिंग और जुए की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने और आसान बनाने में एक्टिव रूप से शामिल था।

ईडी के जाल में फंसे मशहूर हस्तियां

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, एक्टर सोनू सूद, नेहा शर्मा, मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हाजरा, और पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा, अब खुद को ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म के सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के मामले में ईडी की बढ़ती जांच के केंद्र में पा रहे हैं।

ईडी की जांच में पता चला कि सेलिब्रिटीज़ ने जानबूझकर सरोगेट ब्रांडिंग के ज़रिए 1xBet को प्रमोट करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ एंडोर्समेंट एग्रीमेंट किए थे। आरोप है कि ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट विज्ञापनों के ज़रिए की गईं, जबकि इस प्लेटफॉर्म के पास भारत में काम करने की इजाज़त नहीं थी।

ईडी अधिकारियों ने आगे बताया कि एंडोर्समेंट पेमेंट विदेशी बिचौलियों और लेयर्ड ट्रांजैक्शन के ज़रिए भेजे गए ताकि फंड के गैर-कानूनी सोर्स को छिपाया जा सके। इन पैसों को गैर-कानूनी सट्टेबाजी से होने वाली कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) के तौर पर पहचाना गया है।

ईडी द्वारा पहले की गई कुर्की

यह पहला मामला नहीं है जब इस मामले में बड़े नामों पर कार्रवाई की गई है। इससे पहले, 6 अक्टूबर, 2025 को, ईडी ने इसी जांच के सिलसिले में क्रिकेटर्स शिखर धवन और सुरेश रैना की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी।

ईडी ने कड़ी चेतावनी जारी की

ईडी अधिकारियों ने दोहराया कि अवैध सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म गंभीर आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं और आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एजेंसी ने जनता से ऐसे प्लेटफॉर्म से बचने और संदिग्ध लेनदेन या विज्ञापनों की सूचना कानून प्रवर्तन अधिकारियों को देने का आग्रह किया है।

एक कड़ी चेतावनी में, ईडी ने चेतावनी दी कि मशहूर हस्तियां और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अवैध सट्टेबाजी या जुए के प्लेटफॉर्म का समर्थन या प्रचार करते हैं - जिसमें सरोगेट विज्ञापन भी शामिल हैं - उन पर लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उम्मीद है कि इस मामले का भारत में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और डिजिटल एडवरटाइजिंग के तरीकों पर दूरगामी असर पड़ेगा।



