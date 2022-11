दृश्यम 2 की कमाई में आ रही गिरावट, 6वें दिन फिल्म ने की इतने करोड़ की कमाई

Highlights दृश्यम 2 देवगन की 2015 की क्राइम थ्रिलर ‘दृश्यम’ का सीक्वल है। फिल्म 19 नवंबर को रिलीज हुई थी।

Drishyam 2 Collection Day 6: अजय देवगन की दृश्यम 100 करोड़ के क्लाब में शामिल होने के करीब पहुंच चुकी है। फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं। दर्शकों का फिल्म को खूब प्यार मिल रहा है। हालांकि ग्रांड ओपनिंग के बाद फिल्म की कमाई में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है।

फिल्म ने पहले दिन 15.38 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया। इसके बाद वीकेंड में भी फिल्म ने बेहतर प्रदर्शन किए। दूसरे दिन इसने 21.59 करोड़ रुपये की कमाई की तो वहीं तीसरे दिन कुल 27.17 करोड़ रुपये कमाए। चौथे और पांचवें दिन क्रमशः 11.87 करोड़ और 10.48 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

#Drishyam2 at *national chains*… *Day 4* vs *Day 5* vs *Day 6* biz…

⭐️ #PVR: 2.65 cr / 2.32 cr / 2.13 cr

⭐️ #INOX: 2.15 cr / 1.95 cr / 1.80 cr

⭐️ #Cinepolis: 1.13 cr / 99.75 lacs / 82 lacs

⭐️ Total: ₹ 5.93 cr / ₹ 5.27 cr / ₹ 4.75 cr pic.twitter.com/MsYqffOue1