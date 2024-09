निर्माता वाशु भगनानी और निर्देशक अली अब्बास जफर के बीच किस बात का है विवाद? यहां जानें पूरा मामला

Highlights Vashu Bhagnani vs Ali Abbas Zafar: अली अब्बास जफर के खिलाफ पैसे की हेराफेरी करने का मामला दर्ज Vashu Bhagnani vs Ali Abbas Zafar: अली अब्बास जफर 7.30 करोड़ रुपये की फीस नहीं देने का आरोप लगाया Vashu Bhagnani vs Ali Abbas Zafar: मामला 'बड़े मियां छोटे मियां' फिल्म से जुड़ा है

Vashu Bhagnani vs Ali Abbas Zafar: निर्माता वाशु भगनानी और जैकी भगनानी ने निर्देशक अली अब्बास जफर के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में उनकी फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' की शूटिंग के दौरान पैसे की हेराफेरी करने का मामला दर्ज कराया है। इससे पहले अली अब्बास जफर ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने निर्माताओं पर भुगतान न करने का आरोप लगाया था।

अपनी शिकायत में वाशु भगनानी-जैकी भगनानी ने अली अब्बास जफर पर 9.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उन पर जबरदस्ती, आपराधिक विश्वासघात, जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक धमकी, उत्पीड़न, आपराधिक मानहानि और मनी लॉन्ड्रिंग’ का आरोप लगाया था।

जफर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए निर्माताओं वाशु भगनानी और जैकी भगनानी ने आरोप लगाया है कि अली ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अबू धाबी अधिकारियों से ली गई सब्सिडी राशि का दुरुपयोग किया। पूजा एंटरटेनमेंट की टीम द्वारा साझा किए गए एक बयान के अनुसार, बांद्रा पुलिस जल्द ही निर्देशक को तलब कर सकती है। निर्माताओं द्वारा मीडिया के साथ साझा किए गए दस्तावेज़ में कहा गया है कि अली के साथ-साथ फिल्म के लेखक हिमांशु राव और एकेश रणदिवे भी इस मामले में आरोपी हैं।

मामला 'बड़े मियां छोटे मियां' फिल्म से भी जुड़ा है जिसके निर्देशक अली अब्बास जफर थे और निर्माता वाशु भगनानी। 'बड़े मियां छोटे मियां' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। ली अब्बास जफर ने जैकी और वाशु भगनानी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन्हें बड़े मियां छोटे मियां के निर्देशन के लिए 7.30 करोड़ रुपये की फीस नहीं दी है।

निर्माता वाशु भगनानी की पूजा फिल्म्स पर तकनीशियनों, फिल्म क्रू की फीस न देने का आरोप भी लग चुका है। चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, IFTDA के अध्यक्ष अशोक पंडित ने कहा है कि हमने इसे गंभीरता से लिया है। पंडित ने निर्देशक टीनू देसाई की इसी तरह की शिकायतों का भी जिक्र किया, जिन्होंने 'रानीगंज' का निर्देशन किया था और प्रोडक्शन हाउस से 25 लाख रुपये के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

IFTDA के अध्यक्ष अशोक पंडित ने कहा है कि बिना किसी वैध कारण के श्रमिकों, तकनीशियनों और अभिनेताओं को बकाया राशि का भुगतान न करना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने निर्देशक जफर के दस्तावेजों की समीक्षा की है।

