Diljit Dosanjh Hyderabad Concert: दिलजीत दोसांझ को तेलंगाना सरकार से मिला नोटिस, कॉन्सर्ट से पहले इन चीजों पर लगाई रोक; जानें पूरा मामला

Diljit Dosanjh Hyderabad Concert: पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों के सिंगर दिलजीत दोसांझ को तेलंगाना सरकार की ओर से नोटिस मिला है। यह नोटिस सिंगर के हैदराबाद में होने वाले कॉन्सर्ट से पहले मिला है जिसमें कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। दिल-लुमिनाती टूर के तहत दिलजीत पूरे भारत में परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें लाखों फैन्स की भीड़ उमड़ रही है। उनके कॉन्सर्ट से पहले, तेलंगाना सरकार ने पंजाबी गायक को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें शो के दौरान मंच पर “बच्चों” की मौजूदगी को प्रतिबंधित किया गया है। सरकार ने दिलजीत दोसांझ से यह भी कहा है कि वे शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने न गाएं।

सरकार ने यह भी कहा कि कॉन्सर्ट के दौरान तेज आवाज और चमकती रोशनी के दुष्प्रभाव बच्चों के लिए हानिकारक हैं।

तेलंगाना सरकार ने दिलजीत दोसांझ को भेजे नोटिस में कहा, “विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार वयस्कों को 140 डीबी से अधिक ध्वनि दबाव वाले ध्वनि के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बच्चों के लिए, ध्वनि का स्तर 120 डीबी तक कम किया जाता है। इसलिए बच्चों को लाइव शो के दौरान मंच पर नहीं लाया जाना चाहिए, जहां ध्वनि का स्तर 120 डीबी से अधिक है।”

पंजाबी गायक-अभिनेता को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वे इस कार्यक्रम में शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने न गाएं। नोटिस में दोसांझ को अपने शो के दौरान "बच्चों का इस्तेमाल" न करने की चेतावनी भी दी गई है।

हैदराबाद में दिलजीत दोसांझ का टूर

गौरतलब है कि दिलजीत दोसांझ का हैदराबाद कॉन्सर्ट दिल-लुमिनाती टूर के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। इससे पहले, दिल्ली में एक कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था। दो शहरों के अलावा, पंजाबी गायक आठ और भारतीय शहरों में कॉन्सर्ट करेंगे।

नोटिस में बताया गया है कि दिलजीत दोसांझ ने पिछले महीने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित अपने दिल्ली कॉन्सर्ट के दौरान लाइव शो के दौरान शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने गाए थे।

