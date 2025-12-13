Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर तलहका, ₹252.70 करोड़ कमाए

नई दिल्ली: रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म "धुरंधर" ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। निर्माताओं ने शनिवार को यह जानकारी दी। "उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक" के निर्देशन के लिए प्रशंसा अर्जित कर चुके आदित्य धर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।

यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई और इसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन और राकेश बेदी भी हैं। इस फिल्म का निर्माण धर और उनके भाई लोकेश धर ने अपने बैनर बी62 स्टूडियोज के माध्यम से जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर किया है।

फिल्म निर्माता कंपनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े साझा किए। सोशल मीडिया मंच पर की गई एक पोस्ट में फिल्म के पोस्टर के ऊपर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े लिखे गए थे। फिल्म ने कुल 252.70 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। यह फिल्म अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

खबर - भाषा एजेंसी



