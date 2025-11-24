Dharmendra Funeral: धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पहुंचे सलमान खान, अमिताभ बच्चन और आमिर खान, नम आंखों से दी विदाई, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 24, 2025 16:30 IST2025-11-24T16:28:33+5:302025-11-24T16:30:30+5:30
‘‘सत्यकाम’’ से लेकर ‘‘शोले’’ तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को यहां निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। मुंबई में पुलिस ने यह जानकारी दी। उनके परिवार की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गयी है। धर्मेंद्र पिछले कुछ वक्त से बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। परिवार ने इस महीने की शुरुआत में घर पर ही उनका इलाज जारी रखने का निर्णय लिया था। वह आठ दिसंबर को 90 वर्ष के हो जाते। उनका फिल्मी करियर 65 वर्षों का रहा। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि धर्मेंद्र का आज सुबह निधन हो गया और मुंबई के विले पार्ले उपनगर स्थित पवन हंस श्मशान घाट में अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं।
धर्मेंद्र के जुहू स्थित आवास से एक एम्बुलेंस और कई कार रवाना हुईं तथा हेमा मालिनी, एशा देओल, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को श्मशान घाट पर देखा गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके निधन से ‘‘भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत’’ हो गया है। मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वह एक प्रतिष्ठित फिल्मी शख्सियत और अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपने हर किरदार में आकर्षण और गहराई पैदा की। जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभायीं, उसने अनगिनत लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।’’ सलमान खान और उनके पिता एवं पटकथा लेखक सलीम खान भी श्मशान घाट पर देखे गए।
धर्मेंद्र के परिवार ने अभी तक इस खबर पर कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में धर्मेंद्र के निधन की खबर देने के लिए मीडिया की आलोचना की थी और उनकी निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया था। कई मीडिया संस्थानों ने खबर दी थी कि धर्मेंद्र का 11 नवंबर को निधन हो गया था लेकिन अभिनेता को अगले दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और तब से उनका घर पर ही इलाज चल रहा था। करण जौहर, काजोल, अजय देवगन और करीना कपूर सहित कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया।
नहीं रहे बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र— News24 (@news24tvchannel) November 24, 2025
◆ 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार#DharmendraDeol | #Dharmendra | Dharmendra Death | Dharmendra | Bollywood pic.twitter.com/2KEM7eABt0
करण जौहर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘यह एक युग का अंत है... एक दिग्गज अभिनेता... मुख्यधारा सिनेमा में एक ‘नायक’ का अवतार... अविश्वसनीय रूप से सुंदर और पर्दे पर सबसे गूढ़ उपस्थिति... वह भारतीय सिनेमा की एक वास्तविक किंवदंती हैं और हमेशा रहेंगे... सिनेमा के इतिहास के पन्नों में परिभाषित और समृद्ध रूप से मौजूद हैं... लेकिन सबसे बढ़कर वह सबसे अच्छे इंसान थे... हमारे फिल्म उद्योग में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था।’’ पंजाब में 1935 में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धरम सिंह देओल था और उनका फिल्मी करियर छह दशक से ज्यादा का रहा, जिसमें उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने ‘‘शोले’’, "चुपके-चुपके", "सत्यकाम", "अनुपमा", "सीता और गीता" जैसी कई हिट फ़िल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। एक्शन, रोमांस और हास्य में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहा गया। धर्मेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी प्रकाश कौर, हेमा मालिनी, बेटे सनी और बॉबी देओल तथा बेटियां विजेता, अजीता, एशा और अहाना हैं।