Dharmendra: मैं चुप हूं लेकिन बीमार नहीं, धर्मेंद्र ने वीडियो साझा किया, जानें सनी और बॉबी देओल ने क्या कहा, देखें

Highlights सनी और बॉबी देओल ने पिता के खराब स्वास्थ्य हालात संबंधी खबरों को खारिज किया था। बॉबी देओल ने कहा कि उनके पिता अपने मुंबई स्थित आवास में हैं। दुखद है कि लोगों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैलाईं।

Dharmendra: वयोवृद्ध अभिनेता धर्मेंद्र ने उनके स्वास्थ्य से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया और अपने प्रशंसकों से ‘‘सकारात्मक’’ सोच रखने को कहा। साथ ही धर्मेंद्र ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने पर भी जोर दिया।

