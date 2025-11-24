Dharmendra Dies: अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान अंतिम संस्कार के लिए पवन हंस श्मशान घाट पहुंचे

मुंबई: मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार को 89 साल की उम्र में मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के सिर्फ़ 12 दिन बाद ही उन्हें मुंबई के उनके घर पर निधन हो गया। हालांकि परिवार ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, लेकिन फिल्ममेकर करण जौहर ने इस खबर को कन्फर्म किया और बताया कि धर्मेंद्र 8 दिसंबर को 90 साल के हो जाते।

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई श्मशान घाट पर सेलेब्स

धर्मेंद्र के इंडस्ट्री के साथी, जिनमें उनके शोले को-स्टार अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान और इक्कीस को-स्टार अगस्त्य नंदा शामिल हैं, जो उनकी आखिरी फिल्म में उनके साथ दिखने वाले थे, अंतिम संस्कार के लिए मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पहुंचे। अक्षय कुमार, सलीम खान, सलमान खान, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, संजय दत्त भी पहुंचे।

#WATCH | Film producer Siddharth Roy Kapur arrives at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement from veteran actor Dharmendra's family is awaited.



In a social media post, film director Karan Johar has penned an emotional note for veteran actor Dharmendra. pic.twitter.com/ywQ1XGzwwg — ANI (@ANI) November 24, 2025

#WATCH | Actor Salman Khan arrives at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement from veteran actor Dharmendra's family is awaited.



In a social media post, film director Karan Johar has penned an emotional note for veteran actor Dharmendra. pic.twitter.com/fN7ovVt9DO — ANI (@ANI) November 24, 2025

#WATCH | Maharashtra: Actors Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan arrive at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement on veteran actor Dharmendra's health is awaited. pic.twitter.com/JIXuoWvq5L — ANI (@ANI) November 24, 2025

करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन की पुष्टि की

सोमवार को, करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन की पुष्टि की और इंस्टाग्राम पर दिवंगत स्टार के लिए एक इमोशनल नोट लिखा। उन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनके साथ काम करने का मौका मिलने के लिए शुक्रिया भी जताया।

53 साल के डायरेक्टर ने लिखा, "यह एक युग का अंत है... एक बहुत बड़ा मेगा स्टार... मेनस्ट्रीम सिनेमा में एक हीरो का रूप... अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और सबसे रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस... वह भारतीय सिनेमा के एक असली लीजेंड हैं और हमेशा रहेंगे... सिनेमा के इतिहास के पन्नों में परिभाषित और समृद्ध रूप से मौजूद... लेकिन सबसे बढ़कर वह सबसे अच्छे इंसान थे... हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था... उनके पास सभी के लिए बहुत सारा प्यार और पॉजिटिविटी थी... उनका आशीर्वाद, उनका गले लगना और उनका अविश्वसनीय प्यार शब्दों से ज़्यादा याद आएगा।"

"आज हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खालीपन है… एक ऐसी जगह जिसे कोई कभी नहीं भर सकता… हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्मजी ही रहेंगे… हम आपसे बहुत प्यार करते हैं सर…. हम आपको बहुत याद करेंगे…. आज आसमान धन्य है…. आपके साथ काम करना हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद रहेगा…. और मेरा दिल कहता है सम्मान, श्रद्धा और प्यार के साथ…. अभी ना जाओ छोड़ के…. के दिल अभी भरा नहीं……"

धर्मेंद्र अगली बार इक्कीस में काम करने वाले थे, जो उनकी आखिरी फिल्म है, जिसमें वे अगस्त्य के दादा का रोल कर रहे हैं। यह फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है।

