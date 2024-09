Devara Movie Review: बाहुबली जैसा एक्शन, विलेन बन छाए सैफ अली खान, डबल रोल में Jr NTR

Devara Movie Review in Hindi: फिल्म देवरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म के रिव्यू के बारे में बात करें तो फिल्म देवरा पानी के अंदर एक्शन पर बनी फिल्म है और इसका बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है तो इसका दमदार होना तो बनता है। ऐसे में फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान का दमदार एक्शन है जो फिल्म को खास बनाता है। वहीं फिल्म ने पहले ही दिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर 52.4 करोड़ की अनुमानित कमाई की है।

फिल्म की कहानी लाल सागर की है यहां पानी की जगह खून बहता है और समुंद्र में कंकाल भी हैं जिसके पीछे देवरा का नाम बताया जाता है जो समुंद्र की रक्षा करता है और बुरे लोगों का सफाया कर देता है। वहीं कहानी में एक शैतान भी है जो ताकत में देवरा जैसा है और दिमाग भी रावण जैसा है, फिल्म की कहानी में अचानक कुछ बदलाव होते हैं जो आपको शायद पसंद न आयें। फिल्म में अंडर वाटर सीन कमाल के हैं। शार्क के साथ फाइट सीन भी जबर्दस्त है वहीं फिल्म की कहानी कुछ ज्यादा कमाल नहीं है पुरानी लग रही है, फिल्म देवरा वन टाइम वॉच के हिसाब से ओके है।

