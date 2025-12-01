Dhurandhar Release Row: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBFC से सर्टिफिकेशन से पहले शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिवार की चिंताओं पर विचार करने को कहा

नई दिल्ली: 'धुरंधर' के ट्रेलर के बाद यह दावा किया गया कि रणवीर सिंह का किरदार अशोक चक्र अवॉर्डी मेजर मोहित शर्मा जैसा है। शहीद के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि फिल्म बनाने वालों ने उनके बेटे की ज़िंदगी का 'कमर्शियल इस्तेमाल' किया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने अब बोर्ड को फिल्म को सर्टिफ़ाई करने से पहले परिवार की शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया है।

लाइव लॉ के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने मेजर मोहित शर्मा के परिवार की 'धुरंधर' की प्राइवेट स्क्रीनिंग की रिक्वेस्ट यह कहते हुए खारिज कर दी है कि फिल्म अभी भी CBFC के रिव्यू में है। हालांकि, कोर्ट ने बोर्ड को परिवार की चिंताओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया है और कहा गया है कि अगर ज़रूरत हो, तो मामले को आगे विचार के लिए इंडियन आर्मी की एक्सपर्ट बॉडी को भेजा जाना चाहिए।

'धुरंधर' रिलीज़ विवाद: मेजर मोहित शर्मा का परिवार क्या चाहता है?

मेजर मोहित शर्मा का परिवार 'धुरंधर' की रिलीज़ पर पूरी तरह रोक चाहता है। वे फ़िल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग, स्क्रिप्ट, फुटेज और प्रमोशनल वीडियो भी चाहते हैं। इसके अलावा, परिवार ने सब कुछ ठीक होने तक फ़िल्म के विज्ञापन पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की भी मांग की है। शर्मा के परिवार, सुशीला शर्मा राजेंद्र प्रसाद शर्मा का दावा है कि फिल्म 'धुरंधर' 'सच्ची घटनाओं से प्रेरित' है और उनकी मंज़ूरी के बिना उनके बेटे के ऑपरेशन और बलिदान को दिखाती है।

आर्टिकल 21 के तहत सवाल उठाते हुए, उनके वकील ने याचिका में कहा, "असली कानूनी टेस्ट यह नहीं है कि क्या रेस्पोंडेंट्स इस तरह के लिंकेज से ज़ुबानी इनकार करते हैं, बल्कि यह है कि क्या एक समझदार, आम दर्शक, ट्रेलर, प्रमोशनल मटीरियल, कैरेक्टर डिज़ाइन, मिलिट्री बैकग्राउंड, ऑपरेशनल कहानी, विज़ुअल चित्रण और कहानी देखने के बाद, हीरो को असल ज़िंदगी के सम्मानित शहीद के साथ आसानी से पहचान पाएगा।"

आदित्य धर का दावा है कि धुरंधर मेजर मोहित शर्मा की ज़िंदगी पर आधारित नहीं

सभी आरोपों और दावों के बीच, फिल्ममेकर आदित्य धर ने एक्स पर साफ़ किया, "हमारी फिल्म धुरंधर बहादुर मेजर मोहित शर्मा की ज़िंदगी पर आधारित नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "यह एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर हम भविष्य में मोहित सर पर कोई बायोपिक बनाते हैं, तो हम इसे पूरी सहमति और परिवार से पूरी सलाह-मशविरा करके बनाएंगे, और इस तरह से करेंगे जो देश के लिए उनके बलिदान और हम सभी के लिए छोड़ी गई विरासत का सच में सम्मान करे।"

