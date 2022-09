Dadasaheb Phalke Award: आशा पारेख को इस साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

Highlights हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को इस साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल (गोल्डन लोटस) पदक, एक शॉल और 1,000,000 रुपए (13,000 अमेरिकी डॉलर) का नकद पुरस्कार शामिल है।

मुंबई: हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को इस साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन, फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है।

दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता को उनके भारतीय सिनेमा के विकास और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिष्ठित हस्तियों की एक समिति द्वारा चुना जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल (गोल्डन लोटस) पदक, एक शॉल और 1,000,000 रुपए (13,000 अमेरिकी डॉलर) का नकद पुरस्कार शामिल है।

Dadasaheb Phalke Award to be given to veteran actress Asha Parekh this year



