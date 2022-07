न्यूड फोटो के जरिए रणवीर सिंह पर लगा महिलाओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप, पुलिस के पास पहुंची शिकायत

Highlights नग्न तस्वीर को लेकर अभिनेता के खिलाफ मुंबई पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई एक एनजीओ के पदाधिकारी ने शिकायत आवेदन चेंबूर थाने में दी पुलिस ने कहा- अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, हम जांच कर रहे हैं।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी न्यूड फोटो को लेकर इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। अपनी नग्न तस्वीर के माध्यम से अभिनेता पर महिलाओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।

मुंबई पुलिस को सोमवार को एक आवेदन देकर अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर नग्न तस्वीरों के जरिए ‘‘महिलाओं की भावनाएं आहत करने’’' के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुंबई के उपनगर स्थित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के पदाधिकारी ने शिकायत आवेदन चेंबूर थाने में दिया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने कहा है कि अभिनेता ने अपनी तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उनकी गरिमा का अपमान किया है। शिकायतकर्ता ने अभिनेता के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें सोमवार को एनजीओ से जुड़े एक व्यक्ति का आवेदन मिला। अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। हम जांच कर रहे हैं।’’

Complaint registered against actor Ranveer Singh in Mumbai's Chembur Police Station for posting nude pictures on his Instagram account. Police have yet to register an FIR.



