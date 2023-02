सोनू निगम के साथ धक्का-मुक्की करने वाले उद्धव गुट के विधायक के बेटे के खिलाफ केस दर्ज, बीजेपी ने कहा- ''ये गुंडों की सेना बन गई है..."

Highlights सिंगर सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज उद्धव गुट के विधायक के बेटे पर लगा आरोप बीजेपी ने उद्धव गुट की पार्टी पर साधा निशाना

मुंबई: बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम और उनकी टीम के साथ एक म्यूजिक कॉन्सेंट के दौरान हाथापाई के मामले में सिंगर ने मुंबई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना सोमवार रात मुंबई के चेंबूर में एक संगीत समारोह के दौरान की है, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक के बेटे पर कथिततौर पर हाथापाई करने का आरोप है।

इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की और सिंग की शिकायत के आधार पर आरोपी स्वप्निल प्रकाश फतेरपेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

गौरतलब है कि स्वप्निल उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता चेंबूर विधायक प्रकाश फतेरपेकर का बेटा है। पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341 और 337 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सिंगर सोनू निगम ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि जब वह कॉन्सर्ट के बाद मंच से नीते उतर रहे थे, उस वक्त एक आदमी ने उन्हें पकड़ लिया।

After the concert, I was coming down from stage when a man Swapnil Prakash Phaterpekar held me. Then he pushed Hari & Rabbani who came to save me. Then I fell on steps. I filed a complaint so that people should think about forcefully taking selfies & causing scuffle: Sonu Nigam https://t.co/RVFONXeQ79pic.twitter.com/JxtfCVIaQj