Cannes 2024: ऐश्वर्या राय बच्चन ने रेड कार्पेट पर ढाया कहर, हाथ की चोट भी नहीं कम कर पाया एक्ट्रेस का जलवा

By अंजली चौहान | Published: May 17, 2024 10:40 AM

Cannes 2024: ऐश्वर्या का पहला कान्स 2024 आउटफिट फैशन डिजाइनर फाल्गुनी शेन पीकॉक इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया है। ऐश्वर्या राय के दाहिने हाथ में प्लास्टर भी देखा जा सकता है, जबकि उन्होंने काले-सफेद रंग का गाउन पहना था।