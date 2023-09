कनाडा बेस्ड पंजाबी सिंगर शुभ को करना पड़ रहा है विरोध का सामना, लगा खालिस्तानी तत्वों का समर्थन करने का आरोप, जानिए मामला

Highlights कनाडा बेस्ड पंजाबी सिंगर शुभ को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है भाजयुमो के सदस्यों ने शुभ पर खालिस्तानी तत्वों का समर्थन करने का आरोप लगाया शुभ का भारत में तीन महीने का दौरा है

नई दिल्ली: भारत और कनाडा के बीच शुरू हुए राजनयिक तनाव के बीच कनाडा बेस्ड पंजाबी सिंगर शुभ को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पंजाबी गायक शुभनीत सिंह, जिन्हें शुभ के नाम से जाना जाता है, के मुंबई में होने वाले संगीत कार्यक्रम के रद्द होने का खतरा पैदा हो गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के कई सदस्यों ने आरोप लगाया है कि गायक अलगाववादी खालिस्तानी तत्वों का समर्थन करता है।

शुभ का कोर्डेलिया क्रूज़ पर आयोजित 'क्रूज़ कंट्रोल 4.0' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 23 से 25 सितंबर तक मुंबई में कार्यक्रम है। इसके अलावा, शुभ का भारत में तीन महीने का दौरा भी है जिसके तहत वह नई दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित कई अन्य शहरों में कन्सर्ट करेंगे।

इस बीच भाजयुमो के सदस्यों ने हाल ही में शुभ पर अलगाववादी खालिस्तानी तत्वों का समर्थन करने का आरोप लगाया। शुभ का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुआ जिसमें पंजाब, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत का विकृत नक्शा दिखाया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वायरल पोस्ट को शुभ ने तब शेयर किया था जब पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह नाम के भगोड़े की तलाश कर रही थी।

इसका विरोध करते हुए भाजयुमो अध्यक्ष तजिंदर सिंह तिवाना ने कहा कि खालिस्तानियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है जो भारत की अखंडता और एकता के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि हम कनाडाई गायक शुभ को छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि, मुंबई में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे। यदि कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो आयोजकों को हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा।

Khalistani Canadian rapper and singer Shubhneet Singh, better known by his stage name Shubh, had earlier shared a distorted map of India, which did not include J&K, North-East, Punjab.



Do you know why he is now celebrating the success of Chandrayaan-3? Because he is coming to… pic.twitter.com/AMgGgbH3Bc