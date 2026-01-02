Border 2 का पहला गाना 'घर कब आओगे' रिलीज, 28 साल बाद लौटी देशभक्ति की वही भावनाएं

Highlights Border 2 का पहला गाना ‘घर कब आओगे’ रिलीज़, 28 साल बाद लौटी देशभक्ति की वही भावनाएं

देशभक्ति और जज़्बातों का आइकॉन बन चुकी 'बॉर्डर' फ्रेंचाइज़ी एक बार फिर दिलों पर दस्तक देने को तैयार है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी से सजी 'बॉर्डर 2' जल्द ही सिनेमाघरों में उतरने वाली है। कुछ समय पहले आए इसके दमदार टीज़र ने दर्शकों को 90s की यादों में लौटा दिया था। अब मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना'घर कब आओगे' पेश किया है, जिसने रिलीज होते ही भावनाओं की लहर दौड़ा दी है। गाने का ऑडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगा है और लोग इसे बार-बार सुन रहे हैं।

करीब तीन दशक बाद, यह गाना वही अपनापन और दर्द भरा एहसास वापस लेकर आया है, जो कभी एक आइकॉनिक देशभक्ति गीत के साथ महसूस हुआ था। भले ही यह एक नया गीत हो, लेकिन इसकी धुन और शब्दों में उस पुराने दौर की आत्मा साफ झलकती है।इस खास गाने को सोनू निगम, रूप कुमार राठोड, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा जैसी दमदार आवाज़ों ने सजाया है। इसके भावनात्मक बोल जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, जबकि संगीत की कमान मिथुन और अनु मलिक ने संभाली है।

English summary :

The makers of Border 2 have released the film’s first song titled ‘Ghar Kab Aaoge’, a soulful patriotic track that brings back the emotional essence of classic war-era melodies.

