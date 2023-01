Pathaan Film: बॉलीवुड के 'पठान' शाहरुख खान अपने काम से ले रहे हैं ब्रेक, ट्वीट कर बताई वजह

Highlights शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, अभी ब्रेक लूंगा उन्होंने अपनी फिल्म पठान को सिनेमाघरों में देखने के लिए दर्शकों को धन्यवाद कहा फिल्म पठान ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 313 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है

मुंबई: बॉलीवुड के सुपर स्टार शाहरुख खान अपने काम से ब्रेक लेंगे। शनिवार को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसका ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म पठान को सिनेमाघरों में देखने के लिए दर्शकों को धन्यवाद कहा है। शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, अभी ब्रेक लूंगा...बच्चों के साथ रहने की जरूरत है। आप सभी को प्यार और फिल्मों में आने के लिए धन्यवाद!!! हॉल में दोस्त बनने वाले अजनबियों के साथ फिल्में देखने में ज्यादा मजा आता है ....नहीं???

पठान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 313 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। वहीं, फिल्म का कमाई के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) के मुताबिक, शाहरुख और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म ने अपनी रिलीज़ के तीसरे दिन हिंदी वर्जन से कुल 38 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि डब संस्करणों से 1.25 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है।

Will take a break now…need to go and be with kids. Love u all and thank u for coming to the movies!!! It’s more fun to watch films with strangers who become friends in the hall….no???