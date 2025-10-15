Highlights VIDEO: फिल्मफेयर अवार्ड जीतने के बाद गोरखपुर पहुंचे भाजपा सांसद रवि किशन, हुआ भव्य स्वागत

फिल्मफेयर पुरस्कार जीतकर गोरखपुर लौटे फिल्म कलाकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के क्षेत्रीय सांसद रवि किशन बुधवार को गोरखनाथ मंदिर गये और कृतज्ञतास्वरूप पुरस्कार की ट्रॉफी गुरु गोरखनाथ के चरणों में अर्पित कर दी। फिल्म 'लापता लेडीज' के लिये ‘फिल्मफेयर अवार्ड’ जीतने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे रवि किशन का भव्य स्वागत किया गया। वह ट्रॉफी लेकर सीधे गोरखनाथ मंदिर गए। वहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ के चरणों में माथा टेका और कृतज्ञता स्वरूप ट्रॉफी उनके चरणों में रख दी। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, ‘‘मैंने अपने अंदर के कलाकार को कभी मरने नहीं दिया। एक छोटे से मिट्टी के घर में पले-बढ़े होने के कारण मुझे संदेह था कि क्या मैं कभी इतना बड़ा पुरस्कार जीत पाऊंगा, लेकिन कड़ी मेहनत रंग लाती है।

लापता लेडीज फिल्म का ऑस्कर तक पहुंचना इसका प्रमाण है।’’ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, अभिनेता से सांसद बने रवि किशन ने कहा, ‘‘मैं यह पुरस्कार अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी निर्देशक किरण राव, निर्माता आमिर खान, टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर को समर्पित करता हूं।’’ उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए फोन किया था। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले सप्ताह आयोजित प्रतिष्ठित फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में रवि किशन को फिल्म 'लापता लेडीज' में बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार समारोह को याद करते हुए रवि किशन ने कहा, ‘‘जब मैंने मंच पर शाहरुख खान, जया बच्चन, (अमिताभ) बच्चन परिवार और पूरे फिल्मोद्योग के सामने हर हर महादेव का नारा लगाया तो पूरा स्टेडियम गूंज उठा। अहमदाबाद ने मुझे अपार प्यार दिया।''

Web Title: BJP MP Ravi Kishan arrives in Gorakhpur after winning the Filmfare Award, receives a grand welcome