बिहार विधानसभा चुनाव: मैथिली ठाकुर, पवन सिंह, ऋतेश रंजन पांडेय, आलोक कुमार, शिल्पी राज, खेसारी लाल यादव लड़ेंगे इलेक्शन, देखिए किस दल से अजमाएंगे किस्मत?

पटनाः बिहार की चुनावी फिजा में इस बार लोकसंगीत की धुन भी गूंज रही है। राज्य के कई लोकप्रिय लोकगायक आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। लोकप्रिय मैथिली लोकगायिका मैथिली ठाकुर पहले ही यह संकेत दे चुकी हैं कि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। हाल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की थी। भाजपा नेताओं विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद ठाकुर ने मीडिया से कहा, “यह मेरे जीवन की एक अलग यात्रा होगी और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं।”

वहीं, जन सुराज पार्टी ने भोजपुरी गायक ऋतेश रंजन पांडेय को कारगहर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। पांडेय ने कहा, “मैं जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मैं इसी मिट्टी का बेटा हूं। मेरा जन्मस्थान कारगहर है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यहां के लोग मुझे अपना समर्थन देंगे।”

उन्होंने कहा कि वह कलाकार होने के नाते लोगों से लगातार संपर्क बनाए रहते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। इस बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के भी चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें तेज हैं। भोजपुर जिले के आरा के निवासी पवन सिंह ने हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी।

माना जा रहा है कि वह भाजपा के टिकट पर भोजपुर जिले की किसी सीट, खासकर आरा या बरहरा से चुनाव लड़ सकते हैं। सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस सीट से वाम दल (भाकपा-माले) के राजा राम कुशवाहा विजयी हुए थे।

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को शाहाबाद क्षेत्र (भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों) की 22 सीटों में से केवल दो पर जीत मिली थी। इस बार भाजपा यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। लोकप्रिय भोजपुरी गायिका शिल्पी राज ने हाल में दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की थी।

पार्टी ने मुलाकात की तस्वीरें ‘एक्स’ पर साझा की। पार्टी सूत्रों का कहना है कि शिल्पी राज को भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस संबंध में प्रतिक्रिया के लिए उनसे संपर्क करने के प्रयास असफल रहे। हाल ही में जन सुराज पार्टी में शामिल हुए लोकप्रिय भोजपुरी गायक आलोक कुमार ने कहा, “मैं पार्टी में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मुझे प्रशांत किशोर जी पर भरोसा है।

उन्होंने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। उनका बिहार के लिए एक विजन है। हालांकि, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं। अगर पार्टी कहेगी, तो मैं विचार करूंगा।” उन्होंने कहा कि कलाकारों को राजनीति में आना चाहिए और “इसमें कुछ भी गलत नहीं है।” भोजपुरी अभिनेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, “भोजपुरी सितारे राष्ट्रीय राजनीति में अच्छा कर रहे हैं।

मुझे उम्मीद है कि इस बार भी अधिक लोकगायक जीतकर बिहार विधानसभा में आएंगे।” बिहार के कैमूर जिले के अतरवांलिया गांव के निवासी और फिलहाल दिल्ली में भाजपा सांसद तिवारी ने कहा, “लोकगायक जनता से गहराई से जुड़े होते हैं और वे उनकी नब्ज पहचानते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के लिए राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है।

इसी विचारधारा से प्रेरित होकर लोकगायक बिहार की राजनीति में कदम रख रहे हैं।” वर्तमान बिहार विधानसभा में केवल एक भोजपुरी गायक विनय बिहारी हैं, जो पश्चिम चंपारण जिले की लौरिया विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में होगा। पहले चरण में छह और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

Web Title: Bihar Assembly Elections Maithili Thakur, Pawan Singh, Ritesh Ranjan Pandey, Alok Kumar, Shilpi Raj, Khesari Lal Yadav contest see which party try their luck