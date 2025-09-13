कला, उद्योग, साहित्य, शिक्षा और मनोरंजन जगत की कई हस्तियों को बड़ा सम्मान

Highlights समारोह में विशेष रूप से पांच दिग्गज हस्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। संगीत जगत में उनका नाम आज भी गुणवत्ता और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है। देश और समाज के लिए प्रेरणास्रोत माना जाता है।

भारत की कला, उद्योग, साहित्य, शिक्षा और मनोरंजन जगत की कई जानी-मानी हस्तियों को इस वर्ष एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा आगामी 16 सितंबर को "टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड" नामक भव्य समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रतिष्ठित शख्सियतों को विधावाचस्पति (Doctorate मानक Degree) मानक उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन बॉलीवुड डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह (Dushyant Pratap Singh) के निर्देशन में मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन ऑडिटोरियम में होने जा रहा है।

इस समारोह में विशेष रूप से पांच दिग्गज हस्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। लोकप्रिय गायक देबोजीत साहा (Debojit Saha), जिन्होंने अपनी गायकी से देशभर के संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई है, को उनकी अद्वितीय कला और संगीत क्षेत्र में योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। संगीत जगत में उनका नाम आज भी गुणवत्ता और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है।

इसके अलावा, भारत के जाने-माने उद्योगपति जगमोहन अरोड़ा (Jagmohan Arora) को भी इस मानक उपाधि से नवाजा जाएगा। उद्योग जगत में उनकी दूरदर्शी सोच और कार्यशैली ने न केवल व्यावसायिक दुनिया में मिसाल पेश की है, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास में भी अहम योगदान दिया है। उनके कार्यों को देश और समाज के लिए प्रेरणास्रोत माना जाता है।

युवा वैज्ञानिक और लेखक विवान कारुलकर (Vivaan Karulkar) भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने कम उम्र में ही विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। एक ऑथर के रूप में उनकी किताबें युवाओं को ज्ञान और प्रेरणा देती हैं, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका काम भारत की नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है।

समाजसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री राजेश दयाल (Rajesh Dayal) को भी विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ इस प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत करेगा। वर्षों से समाज के वंचित वर्गों के लिए उनके अथक प्रयास, शिक्षा के प्रसार में उनका योगदान और समाज सुधार की उनकी सोच ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है।

मनोरंजन की दुनिया से मशहूर कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल (Sunil Pal) को भी यह उपाधि दी जाएगी। हंसी और खुशी के जरिये लोगों के जीवन में सकारात्मकता फैलाने वाले सुनील पाल ने कॉमेडी की दुनिया में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर एक खास मुकाम हासिल किया है। उनकी कला केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है,

बल्कि समाज में तनाव कम करने और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी है। कार्यक्रम में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के कुलपति डॉ. संभाजी राजाराम बाविस्कर (Dr. Sambhaji Rajaram Baviskar) इन हस्तियों को मंच पर बुलाकर विधिवत उपाधि प्रदान करेंगे। समारोह में फिल्म, साहित्य, शिक्षा, उद्योग और समाजसेवा से जुड़ी कई अन्य नामी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) उपस्थित रहेंगे. इसके अलावा कार्यक्रम में देश की कई जानी-मानी हस्तियां जिनमें मुख्य रूप से अभिनेत्री मंजरी फड़नीस, एंकर सुनील पांल , पाखी हेगड़े, पदम जसपिदर नरूला, अशोक खोसला, गजेंद्र चौहान, पंकज बैरी, योगेश लखानी, मीत ब्रदर्स, सुगंधा मिश्रा, शुभांगी अत्रे, रामशंकर, समीर सेन, रोमित चौधरी इत्यादि मौजूद रहेंगे.

"टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड" हर साल उन शख्सियतों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान कर देश और समाज का नाम रोशन किया है। इस बार का आयोजन और भी खास होगा क्योंकि इसमें कला, उद्योग, विज्ञान, समाजसेवा और मनोरंजन जैसे विविध क्षेत्रों को एक साथ जोड़ते हुए उत्कृष्ट हस्तियों को एक ही मंच पर सम्मानित किया जाएगा।

यह समारोह न केवल भारत की विविध प्रतिभाओं को एक साथ लाएगा, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने का भी कार्य करेगा। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा दी जा रही यह डॉक्टरेट की मानक उपाधि आने वाले वर्षों में इन शख्सियतों के जीवन कार्यों की पहचान और उनकी उपलब्धियों का प्रमाण बनेगी।

Web Title: Big honor many personalities from world art, industry, literature, education and entertainment Dr. Sambhaji Rajaram Baviskar give standard doctorate degree famous stage