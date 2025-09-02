Highlights बिग बॉस गर्ल तान्या मित्तल की लग्जरी लाइफ का सच?, बातें सुनकर लोटपोट हुए यूजर्स... तान्या मित्तल ने अपने आलीशान घर का किया खुलासा, कहा 7 स्टार होटल भी

Big Boss 19 Latest Updates: बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या मित्तल। बिग बॉस 19 के घर के अंदर के कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। वायरल क्लिप्स में तान्या मित्तल बिग बॉस में घरवालों से तीखी बाचचीत तो कभी दोस्त बनाती नजर आ रही हैं। वहीं तान्या मित्तल नीलम को अपने घर के बारे में बताती हैं जो क्लिप काफी वायरल हो रहा है। क्लिप में तान्या प्रणित मोरे को बताती हैं की उनके घर के किचन के शेल्फ में लिफ्ट लगी हुई है, सामान रखो और एक बटन दबाओ और वो ऊपर पहुंच जाता है।

सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल की बातें सुनकर लोग लोटपोट हो रहे हैं, कमेंट्स में लोग कह रहे हैं की 'नीता अंबानी का एंटीलिया भी फेल है', एक यूजर ने लिखा 'इनकम टैक्स वाले कहां हैं', 'सीतारमण मैम देखो जरा', और हद हो तब हो गई जब एक यूजर ने लिखा की 'इतनी अमीर है तो बिग बॉस में गई क्यों?', तान्या मित्तल ने अपने घर और उसकी खासियत को लेकर कई बातें बताई हैं जिनको सुनकर यूजर्स अलग-अलग प्रतिकिया दे रहे हैं।

