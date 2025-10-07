41 की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी भारती सिंह, फैंस संग शेयर की खुशखबरी

Bharti Singh Second Pregnancy Announcement: हास्य कलाकार भारती सिंह और उनके पति-पटकथा लेखक हर्ष लिम्बाचिया एक बार फिर माता-पिता बनने जा रहे हैं। दंपति ने सोमवार को ‘इंस्टाग्राम’ पर एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी। भारती और हर्ष ने पोस्ट में एक तस्वीर साझा की, जिसमें हास्य कलाकार अपना ‘बेबी बंप’ दिखाती हुई नजर आ रही हैं। पोस्ट में लिखा था, “हम फिर से माता-पिता बनने वाले हैं। गणपति बप्पा मोरया...भगवान का शुक्रिया...।” भारती और हर्ष ने तीन दिसंबर, 2017 को गोवा में शादी की थी। दोनों पहली बार तीन अप्रैल, 2022 को माता-पिता बने थे और उनके पहले बच्चे का नाम लक्ष्य सिंह लिम्बाचिया है।

Bharti Singh Pregnant Again at 41, Shares Good News with fans

