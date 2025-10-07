41 की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी भारती सिंह, फैंस संग शेयर की खुशखबरी

By संदीप दाहिमा | Updated: October 7, 2025 17:13 IST2025-10-07T17:12:17+5:302025-10-07T17:13:12+5:30

Bharti Singh Pregnant Again at 41, Shares Good News with fans | 41 की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी भारती सिंह, फैंस संग शेयर की खुशखबरी

41 की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी भारती सिंह, फैंस संग शेयर की खुशखबरी

Bharti Singh Second Pregnancy Announcement: हास्य कलाकार भारती सिंह और उनके पति-पटकथा लेखक हर्ष लिम्बाचिया एक बार फिर माता-पिता बनने जा रहे हैं। दंपति ने सोमवार को ‘इंस्टाग्राम’ पर एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी। भारती और हर्ष ने पोस्ट में एक तस्वीर साझा की, जिसमें हास्य कलाकार अपना ‘बेबी बंप’ दिखाती हुई नजर आ रही हैं। पोस्ट में लिखा था, “हम फिर से माता-पिता बनने वाले हैं। गणपति बप्पा मोरया...भगवान का शुक्रिया...।” भारती और हर्ष ने तीन दिसंबर, 2017 को गोवा में शादी की थी। दोनों पहली बार तीन अप्रैल, 2022 को माता-पिता बने थे और उनके पहले बच्चे का नाम लक्ष्य सिंह लिम्बाचिया है।


English summary :
Bharti Singh Pregnant Again at 41, Shares Good News with fans


Web Title: Bharti Singh Pregnant Again at 41, Shares Good News with fans

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bharti Singhbollywood newsभारती सिंहहिन्दी सिनेमा समाचार