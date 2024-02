Bhakshak Movie Review: भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' के कई सीन खड़े कर देंगे आपके रोंगटे, पढ़े क्राइम थ्रिलर मूवी का फुल रिव्यू

Bhakshak Movie Review: भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म 'भक्षक' ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही भक्षक एक सत्य घटना पर आधारित क्राइम थ्रिलर मूवी है। फिल्म में भूमि समाज के काले चेहरे को दिखा रही हैं और सोशल इश्यू उठा रही हैं। बतौर पत्रकार भूमि फैन्स को काफी पसंद आ रही हैं। अब फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ गया है। कई सोशल मीडिया पेज पर फिल्म को स्टार दिए जा रहे हैं।

कुल मिलाजुला पर फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिल रही है। ज्यादातर दर्शकों को फिल्म पसंद आई है। सोशल मीडिया पेज @DMmovies ने फिल्म भक्षक को अपना रिव्यू देते हुए ढाई स्टार दिए है। पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "भक्षक एक बेहतर पटकथा और निष्पादन के साथ एक असाधारण फिल्म हो सकती थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर कई अपराध थ्रिलरों के समुद्र में यह भूलने योग्य बन गई।"

हालांकि, भूमि पेडनेकर और अन्य कलाकारों की जमकर तारीफ हो रही है। भूमि ने एक पत्रकार के रूप में फिल्म में जी-जान लगा दी है और अंत तक वह न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं।

