Battle Of Galwan Teaser: गलवान घाटी झड़प से प्रेरित वॉर फिल्म में मुख्य भूमिका में सलमान खान, फिल्म का टीजर हुआ आउट, WATCH

Battle Of Galwan Teaser: सलमान खान शनिवार (27 दिसंबर) को एक साल और बड़े हो गए। अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर, एक्टर ने अपनी आने वाली फिल्म, बैटल ऑफ गलवान का टीज़र रिलीज़ किया। टीज़र में सलमान खान एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें शांत अथॉरिटी और संयमित इंटेंसिटी है। यह फिल्म 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है और इसे अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है, जो शूटआउट एट लोखंडवाला के लिए जाने जाते हैं। कैप्शन में लिखा था, "#BattleofGalwan टीज़र अब आउट!"

बैटल ऑफ़ गलवान 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह भी हैं। इससे पहले, PTI को दिए एक इंटरव्यू में सलमान ने इस फिल्म को अपने करियर के सबसे ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स में से एक बताया था।

उन्होंने कहा, "यह फिजिकली बहुत डिमांडिंग है। हर साल, हर महीने, हर दिन यह और भी मुश्किल होता जा रहा है। अब मुझे (ट्रेनिंग के लिए) ज़्यादा समय देना पड़ता है। पहले, मैं इसे (ट्रेनिंग) एक या दो हफ़्ते में कर लेता था, अब मैं दौड़ रहा हूँ, किक मार रहा हूँ, पंच कर रहा हूँ, और ये सब कर रहा हूँ। इस फिल्म की यही डिमांड है।"

चुनौतियों के बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए, 'सिकंदर' में एक्शन अलग था, किरदार अलग था। लेकिन यह शारीरिक रूप से मुश्किल है। इसके अलावा, लद्दाख में, ऊँचाई पर और ठंडे पानी में शूटिंग करना (एक और चुनौती है)।"

सलमान खान आखिरी बार सिकंदर में नज़र आए थे, जो मार्च में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को ए आर मुरुगादॉस ने डायरेक्ट किया था और इसमें रश्मिका मंदाना भी एक अहम रोल में थीं।

