मैसूर में प्रभास के स्टैच्यू से खुश नहीं बाहुबली निर्माता, दी कार्रवाई की धमकी

Highlights प्रभास की एक और मोम की मूर्ति नकारात्मक ध्यान आकर्षित कर रही है। मैसूर में एक संग्रहालय में उनका स्टैच्यू स्थापित किया गया, लेकिन ये बात बाहुबली के मेकर्स को रास नहीं आई है। इस मुद्दे पर अब बाहुबली के निर्माता शोबू यार्लागड्डा ने ट्वीट किया।

मुंबई:प्रभास 2017 में बैंकॉक के मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम का स्टैच्यू पाने वाले पहले दक्षिण अभिनेता बने। उनके स्टैच्यू की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं। अब प्रभास की एक और मोम की मूर्ति नकारात्मक ध्यान आकर्षित कर रही है। हाल ही में कर्नाटक के मैसूर में एक संग्रहालय में उनका स्टैच्यू स्थापित किया गया, लेकिन ये बात बाहुबली के मेकर्स को रास नहीं आई है।

बाहुबली के निर्माता शोबू यार्लागड्डा ने ट्वीट किया है कि संग्रहालय ने प्रभास की प्रतिमा स्थापित करने से पहले अनुमति नहीं मांगी, जिसमें अभिनेता को उनकी बाहुबली पोशाक में दिखाया गया है। उन्होंने संग्रहालय की टीम की आलोचना करने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लिया।

This not an officially licensed work and was done without our permission or knowledge. We will be taking immediate steps to get this removed. https://t.co/1SDRXdgdpi