सूरज बड़जात्या की फिल्म में प्रेम बनेंगे आयुष्मान खुराना, पढ़ें पूरी खबर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 24, 2025 17:23 IST2025-10-24T17:21:57+5:302025-10-24T17:23:00+5:30
अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि पारिवारिक फिल्मों के लिए मशहूर सूरज बड़जात्या के साथ काम करना सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने अपने संबंधों को एक ‘‘शानदार जोड़ी’’ की तरह बताया। खुराना ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन’, ‘विवाह’ और ‘ऊंचाई’ जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले फिल्म निर्माता बड़जात्या की अगली फिल्म में नजर आएंगे। इसमें उनके साथ शरवरी भी मुख्य भूमिका में होंगी। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह बहुत रोमांचक है। अच्छी बात यह है कि यह प्रेम मेरे बहुत करीब है।
इस फिल्म के माध्यम से मैं सूरज जी के और करीब आ गया हूं... यह एक ‘शानदार जोड़ी’ जैसा है।’’ खुराना ने बड़जात्या के बारे में कहा, ‘‘वह बहुत कम फिल्में बनाते हैं, लेकिन वह हमारे देश के सबसे सफल निर्देशकों में से एक हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड और सफलता का रिकॉर्ड भारत में सबसे ऊंचा है। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं सूरज बड़जात्या के साथ एक फिल्म के लिए काम कर रहा हूं। यह मेरा बचपन का सपना था। हम एक नवंबर से फिल्म पर काम शुरू करेंगे। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मैं उनके पैर छूता हूं क्योंकि वह इस लायक हैं।’’ इस फिल्म में खुराना ‘प्रेम’ के किरदार में नजर आएंगे। ‘प्रेम’ का किरदार बड़जात्या की पारिवारिक फिल्मों का पर्याय बन गया है और इसे अक्सर अभिनेता सलमान खान निभाते रहे हैं।