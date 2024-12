WATCH: बेटे नीतीश रेड्डी ने जैसे ही जड़ा अपने करियर का पहला शतक, पिता की आँखों में आए आंसू, MCG में क्राउड के बीच देख रहे थे मैच

Highlights स्टंप्स तक भारत ने 358/9 रन बना लिए हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी 116 रन की बढ़त बनाए हुए है चौथे दिन जल्द से जल्द आखिरी विकेट लेने की कोशिश करेगा

AUS vs IND 4th Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में चल रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान जैसे ही टीम इंडिया के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने अपना पहला शतक पूरा किया, उनके पिता मुत्यालाल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। युवा खिलाड़ी के पिता काफी भावुक थे और उन्हें प्रतिष्ठित स्थल पर रोते हुए देखा गया। यह घटना पारी के 115वें ओवर में हुई जब दाएं हाथ के बल्लेबाज ने स्कॉट बोलैंड की एक फुल डिलीवरी को इन-रिंग फील्डर के ऊपर से उछाल दिया।

कैमरे तुरंत उनके पिता पर गए, जिनके चेहरे पर खुशी के आंसू थे क्योंकि उनके बगल में कई अन्य भारतीय समर्थक बधाई दे रहे थे। जब रेड्डी 99 रन पर थे, तब पैट कमिंस ने भारत का 9वां विकेट लिया, जिससे आयोजन स्थल पर मौजूद भारतीय समर्थक घबरा गए। हालांकि, मोहम्मद सिराज ने कुछ नर्वस पलों से गुजरते हुए युवा खिलाड़ी को अपना शतक पूरा करने का मौका दिया।

Nitish Kumar Reddy hits his maiden Test century and receives a standing ovation from the MCG crowd ❤️ #AUSvIND | #PlayOfTheDay | @nrmainsurancepic.twitter.com/Vbqq5C26gz