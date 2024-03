"अभी न जाओ छोड़कर...", आशा भोसले ने अमित शाह के लिए गाया ऑल टाइम बेस्ट सॉन्ग, खास मुलाकात की फोटो वायरल

मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में दिग्गज सिंगर आशा भोसले से मुलाकात की है। इस यादगार मुलाकात की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बॉलीवुड में अपने गानों से सबको अपना फैन बनाने वाली आशा भोसले ने अमित शाह के लिए गाना गाकर उन्हें भी अपना मुरीद बना लिया है। इस मुलाकात के दौरान आशाताई ने 1961 की फिल्म हम दोनों का गाना 'अभी ना जाओ छोड़ कर' भी गाया था। इस दौरान गृह मंत्री मुस्कुराते हुए नजर आए जिन्होंने सिंगर के गाने का अभिवादन किया।

गौरतलब है कि महान गायिका आशा भोसले ने बुधवार, 6 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है जिसकी तस्वीरें खुद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर साझा की।

It has always been a delightful experience to meet the legendary Asha Tai. Had an enriching discussion with her about our music & culture in Mumbai today. She is an inspiration to all and her soulful voice is a blessing to our music industry. pic.twitter.com/49VOQQnboy