केजरीवाल के लक्ष्मी-गणेश वाले नोटों की मांग पर बिदके विशाल ददलानी- गौहर खान, अभिनेत्री ने कहा- अनफॉलो करने का समय आ गया..

मुंबईः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नोटों पर महात्मा गांधी की जगह लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर वाली मांग पर विपक्ष जहां हमलावर रहा वहीं मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। संगीतकार-गायक विशाल ददलानी ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य हैं, इसलिए शासन में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

उधर, अभिनेत्री गौहर खान ने केजरीवाल की इस मांग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब अनफॉलो करने का समय आ गया है। अभिनेत्री ने कहा कि "एक नेता जो लगता था कि विकास पर ध्यान दे रहे हैं वह भी राजनीतिक रेस में शामिल हो गए।"

Alas a leader who I thought was focused on development has fallen prey to the race of winning in politics. Religion is used only by the weakest kind of politicians . The greed of wanting to win a state election can make u so different. #sad Time to unfollow .

गौरतलब है कि भारत के आर्थिक सुधार के तरीके के रूप में देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीरों को नोटों पर लगाने की बात कही थी। इसपर विशाल ददलानी ने कहा, हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य हैं। इसलिए शासन में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसे किसी व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं, जो धर्म को सरकार के किसी भी पहलू में लाता हो।

The Constitution of India states that we are a Secular Socialist Republic.



Hence, religion must have NO PLACE in governance.



To be completely clear, I have nothing to do with anyone who brings any part of any religion to any aspect of government.



Jai Hind. 🙏🏽