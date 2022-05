आईपीएल प्लेऑफ में आरसीबी, विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को किया चीयर

Highlights विराट की आईपीएल पारी पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 54 गेंदों में 73 रन बनाए। झूलन गोस्वामी के जीवन और यात्रा से प्रेरित होकर 'चकदा एक्सप्रेस' की शूटिंग शुरू कर दी है।

IPL playoffs- बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपने पति और क्रिकेटर विराट कोहली को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्लेऑफ़ में पहुंचने पर खुश हैं। मुंबई इंडियन्स की दिल्ली कैपिटल्स पर पांच विकेट की रोमांचक जीत से आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गया है।

रविवार को इंस्टाग्राम पर अनुष्का ने आरसीबी की आधिकारिक पोस्ट साझा करते हुए प्लेऑफ में उनके प्रवेश की घोषणा की। उसने लिखा, "प्लेऑफ़ के लिए ... आरसीबी ... आरसीबी ... आरसीबी" दिल के इमोजी के साथ। विराट कोहली ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘धन्यवाद मुंबई, हम इसे याद रखेंगे।’’

Anushka Sharma cheers Virat Kohli and Royal Challengers Bangalore as the team enters in IPL playoffs



