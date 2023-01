अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने ऋषिकेश में भंडारे के दौरान 100 संतों को भोजन कराया, लिया आशीर्वाद

Highlights आश्रम में आशीर्वाद लेने की जोड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं तस्वीरों में अनुष्का और विराट कोहली साधु संतों का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं इससे दोनों ने परिवार ने वृंदावन में बाबा नीम करोली के आश्रम का दौरा किया

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और उनके पति-क्रिकेटर विराट कोहली एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, जिसकी शुरुआत ऋषिकेश में हुई। इस दौरान स्वामी दयानंद गिरि के आश्रम में जाने के बाद कोहली और अनुष्का ने 100 संतों के लिए एक धार्मिक भोज, भंडारे की व्यवस्था की। आश्रम में आशीर्वाद लेने की जोड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं।

तस्वीरों में अनुष्का और विराट कोहली उन संतों का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं जो दावत के दौरान जमीन पर बैठे थे। जैसे ही उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, दंपति ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन और सम्मान किया। विराट ने जहां ट्राउजर के साथ स्वेटर पहना था, वहीं अनुष्का ने फ्लोरल शॉल के साथ व्हाइट सलवार सूट पहना था।

