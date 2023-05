किरण खेर संग पहली मुलाकात को अनुपम खेर ने किया याद, कही ये बात, देखें वीडियो

Highlights अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में पत्नी किरण खेर से मिलने के बारे में बात की। अनुपम खेर और किरण खेर की शादी 1985 में हुई थी। किरण की शादी पहले गौतम बेरी से हुई थी और 1981 में उनका एक बेटा सिकंदर खेर था।

मुंबई: अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में पत्नी किरण खेर से मिलने के बारे में बात की। अनुपम ने कहा कि जब वे चंडीगढ़ में मिले थे वह एक साधारण गांव के लड़के थे, जबकि किरण पहले से ही एक स्टार थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनके बीच कोई संबंध नहीं था। हालांकि, चीजें तब बदलीं जब किरण को अपनी शादी में दिक्कतें आने लगीं।

अनुपम खेर और किरण खेर की शादी 1985 में हुई थी। किरण की शादी पहले गौतम बेरी से हुई थी और 1981 में उनका एक बेटा सिकंदर खेर था। अनुपम की पहले अभिनेता मधुमालती कपूर से भी शादी हुई थी। किरण से मुलाकात के बारे में बात करते हुए अनुपम खेर ने हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "वह पहले से ही एक स्टार थीं। वह थिएटर कर रही थी, वह फिल्मों में काम कर रही थी। वह एमए प्रथम श्रेणी प्रथम है।"

