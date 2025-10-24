आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े सहित 22 के खिलाफ हुई FIR, पैसा दोगुना करने के वादा कर बागपत में ग्रामीणों से पांच करोड़ रुपए की ठगी

आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े सहित 22 के खिलाफ हुई FIR, पैसा दोगुना करने के वादा कर बागपत में ग्रामीणों से पांच करोड़ रुपए की ठगी
By राजेंद्र कुमार | Updated: October 24, 2025 21:29 IST2025-10-24T21:28:57+5:302025-10-24T21:29:06+5:30
बागपत के एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, बागपत के मीतली गांव के रहने वाले बबली ने बागपत कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है.
लखनऊ/बागपत: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले बागपत में निवेश पर दोगुना मुनाफा देने का दावा कर करीब पांच करोड़ रुपए की ठगी करने वाली द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ सहित कुल 22 लोगों को नामजद किया गया है.
इस सोसाइटी के एजेंटों और पदाधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कई इलाकों में लोगों को पैसे निवेश कराने के लिए प्रलोभन देकर ठगी की है. बागपत के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सूरज कुमार राय के अनुसार, इस मामले में सबूत जुटाने के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
ऐसे ठगे गए लोग :
बागपत के एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, बागपत के मीतली गांव के रहने वाले बबली ने बागपत कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है. इस रिपोर्ट में उसने लिखा है कि उसके गांव में बिजरौल का एक युवक आता-जाता था, जिसने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव की महिलाओं और पुरुषों को द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया.
इस सोसाइटी ने यह दावा किया था कि सोसाइटी में निवेश की गई राशि पांच साल में दोगुनी होकर लौटाई जाएगी. इसी भरोसे के आधार पर मीटली गांव तथा आसपास के क्षेत्रों के 500 से अधिक ग्रामीणों ने लगभग पांच करोड़ रुपए सोसाइटी में जमा कराए. लेकिन तय समय बीतने के बाद भी सोसाइटी के पैसे वापस नहीं किया. जबकि सोसाइटी के बड़े अफसर गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को ब्रांड एंबेसडर के रूप में प्रस्तुत करते थे.
बबली का दावा है कि इन कार्यक्रमों में दोनों अभिनेता मंच से कंपनी की योजनाओं को विश्वसनीय बताते दिखाई दिए, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा. बबली की इस रिपोर्ट को दर्ज कर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे वित्तीय लेन-देन, अनुबंधों तथा प्रचार सामग्रियों की जांच की जाएगी.
साथ ही, यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या प्रचार में शामिल व्यक्तियों की भूमिका केवल विज्ञापन तक सीमित थी या किसी अन्य स्तर पर भी थी. एसपी बागपत का कहना है कि इस मामले में सबूत जुटाने के बाद ही आगे की आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट :
बबली द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में सोसाइटी के एमडी बताए गए समीर अग्रवाल और पीए पंकज अग्रवाल, अभिनेता अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ सहित अन्य 18 लोगों के नाम हैं. इन 18 नामजद आरोपियों में एजेंट और फील्ड वर्कर शामिल हैं, जिन पर निवेशकों से धन लेने और गलत आश्वासन देने का आरोप है.
समीर अग्रवाल अपने परिवार के साथ दुबई में हैं. बबली का कहना है कि बीते एक साल से उन्हें न तो ब्याज मिला, न मूलधन वापस हुआ. कई बार सोसाइटी के कार्यालय और संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला. इसके बाद ही उन्होंने अपने साथ हुई ठगी को लेकर उन्होने रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया है.