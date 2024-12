Allu Arjun Jailed: जेल में बीती अल्लू अर्जुन की रात, आज सुबह हो सकती है रिहाई; हैदराबाद में जेल के बाहर फैन्स का प्रदर्शन

Allu Arjun Jailed: तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने स्टार अल्लू अर्जुन कानूनी कार्रवाई में फंस चुके हैं। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और बीती रात उन्हें जेल में ही गुजारनी पड़ी है। 13 दिसंबर 2024 को एक्टर की रिहाई में देरी होने के कारण उन्हें जेल में रहना पड़ा क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत आदेश के समय पर जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचने के कारण हुआ।

मालूम हो कि यह मामला उनकी फिल्म पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर में हुई भगदड़ से जुड़ा है। अभिनेता के हिरासत में रहने के दौरान, उनके सैकड़ों समर्थक हैदराबाद में जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए। तेलंगाना पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ए श्रीनिवास ने कहा कि 41 वर्षीय स्टार को शनिवार को रिहा किए जाने की संभावना है। श्रीनिवास ने शुक्रवार रात संवाददाताओं से कहा, "शायद कल सुबह उन्हें (अल्लू अर्जुन को) रिहा कर दिया जाएगा। मुझे (देरी के बारे में) कोई जानकारी नहीं है।"

#WATCH | Delhi: On the arrest of actor Allu Arjun, BJP MP and actor Ravi Kishan says, " It is very unfortunate. He (Allu Arjun) is my good friend and co-actor... You are treating a National Award-winning actor like this. It is a black day for all actors and the film industry...… pic.twitter.com/Kuni2vGzHz