अल्लू अर्जुन के फैन्स के लिए खुशखबरी; इस दिन रिलीज होगा 'पुष्पा 2' का टीजर, जानें सही डेट

Highlights पुष्पा 2: द रूल का टीजर 7 अप्रैल को होने वाला का आउट अल्लू अर्जुन के बर्थडे की पूर्व संध्या पर होगा टीजर रिलीज पुष्पा फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की थी

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म 'पुष्पा' की शानदार सफलता के बाद 'पुष्पा 2' को जल्द सिनेमाघरों में लाने की तैयारी निर्माता कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज से पहले इसके टीजर को लेकर फैन्स काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

ऐसे में पुष्पा 2: द रूल की टीम ने अपने फैन्स की इस बेसब्री को और बढ़ाने के लिए बुधवार को टीजर के बारे में अपडेट जारी किया। बुधवार को ट्विटर पर माइथ्री मूवी मेकर्स ने एक वीडियो साझा किया।

इस वीडियो में टीजर के रिलीज को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। दरअसल, फिल्म का टीजर 7 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। खास बात ये है कि इसी दिन अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पू्रव संध्या भी है।

पु्ष्पा कहा है? वाले शीर्षक के साथ नए वीडियो से पता चलता है कि पुष्पा तिरुपति जेल से गोली लगने के बाद फरार हो गई है और वह फरार है। वीडियो में दंगों और सड़कों पर उग्र होते लोगों के कुछ शॉट भी दिखाए गए हैं।

#WhereIsPushpa ?

The search ends soon!



The HUNT before the RULE 🪓

Reveal on April 7th at 4.05 PM 🔥#PushpaTheRule ❤️‍🔥



Icon Star @alluarjun@iamRashmika#FahadhFaasil@aryasukku@ThisIsDSP@SukumarWritings@PushpaMoviepic.twitter.com/djm4ClLeHg