Allu Arjun: घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए अल्लू अर्जुन के बच्चे, प्रदर्शनकारियों ने मचाई थी तोड़फोड़

Allu Arjun: एक्टर अल्लू अर्जुन के हैदराबाद स्थित घर पर हमले के बाद उनका परिवार घर जाने के लिए मजबूर हो गया है। अल्लू अर्जुन के बच्चों अल्लू अरहा और अल्लू अयान को उनके घर से कहीं और भेज दिया गया है। रविवार को संध्या थिएटर के बाहर भगदड़ में मरने वाली महिला के लिए न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अल्लू अर्जुन के घर में तोड़फोड़ की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी (OU-JAC) के सदस्यों के रूप में पहचाने जाने वाले प्रदर्शनकारियों ने तेलुगु सुपरस्टार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। हमले के बाद अल्लू अर्जुन के बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

ऑनलाइन एक वीडियो सामने आया है जिसमें अल्लू अरहा और अल्लू अयान को परिवार के कुछ सदस्यों के साथ कार में बैठकर परिसर से बाहर निकलते देखा गया। वाहन को मीडिया ने घेर लिया और उन्होंने कार में बैठी चिंतित अरहा को कैद कर लिया।

हालाँकि अल्लू अर्जुन ने अभी तक अपने घर के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनके पिता, निर्माता अल्लू अरविंद ने रविवार रात मीडिया से बात की और उनके घर पर हुए हमले को संबोधित किया। उन्होंने हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।

